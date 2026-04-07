Son Mühür- T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, modern çalışma hayatının beraberinde getirdiği sağlık risklerine karşı basın çalışanlarını ve kurum personelini bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programına imza attı. 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen “Çalışma Hayatında Sağlıklı Yaşam Döngüsü” başlıklı seminer, medya mensuplarının yoğun katılımıyla bölge müdürlüğünün konferans salonunda hayata geçirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün uzman kadrosu tarafından verilen eğitimlerde, masa başı çalışma düzeninin fiziksel etkilerinden kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemine kadar pek çok kritik konu başlığı detaylandırıldı.

Beslenme ve hareketin yaşam kalitesine etkisi

Seminerin açılış oturumunda kürsüye çıkan Diyetisyen Şeyma Aksoy, “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin Önemi” üzerine ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi. Günlük iş temposu içerisinde ihmal edilen beslenme alışkanlıklarının uzun vadede kronik rahatsızlıklara kapı araladığını belirten Aksoy, dengeli bir diyet programının bireysel performans ve zihinsel sağlık üzerindeki doğrudan etkilerini paylaştı. Katılımcılara yoğun çalışma saatleri arasında uygulanabilecek pratik ve sürdürülebilir beslenme önerilerinde bulunan uzman diyetisyen, su tüketiminden doğru atıştırmalık seçimine kadar pek çok önemli detayı örneklerle açıkladı.

Masa başı çalışanlar için ofis egzersizleri ve ergonomi

Programın ikinci ayağında ise Fizyoterapist Ömer Faruk Yeşil, modern çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olan sedanter yaşam tarzını mercek altına aldı. “Masa Başı Çalışanlarda Egzersiz” temalı sunumunda Yeşil, özellikle bilgisayar başında uzun süre sabit kalan bireylerde gelişen kas ve iskelet sistemi deformasyonlarına dikkat çekti. Boyun, sırt ve bel ağrılarının önüne geçebilecek, ofis ortamında ve çalışma koltuğunda kolaylıkla uygulanabilecek basit ama etkili egzersiz hareketlerini uygulamalı olarak gösteren Yeşil, doğru duruş ve ergonominin iş verimliliği açısından stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.

Onkolojik farkındalık ve erken teşhisin hayati gücü

Eğitimin son bölümünde söz alan Dr. Ümit Altıntığ, toplumsal sağlığı tehdit eden en ciddi unsurlardan biri olan kanser hastalığına dair kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. “Kanser Farkındalığı” başlıklı konuşmasında Altıntığ, hastalığın türleri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilimsel veriler paylaştı. Erken teşhisin "hayat kurtarıcı" fonksiyonuna özel bir parantez açan Dr. Altıntığ, tarama programlarının düzenli takibi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kanserden korunmadaki birincil savunma hattı olduğunu ifade ederek katılımcıların farkındalık düzeyini artırmayı hedefledi.

Medya temsilcilerinden yoğun ilgi ve etkileşimli final

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra İzmir yerel medyasının temsilcilerinin de aktif katılım gösterdiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Uzmanların sunumlarının ardından katılımcılar, çalışma hayatındaki özel sağlık durumlarına dair merak ettikleri hususları doğrudan konunun muhataplarına sorma imkanı buldu. Etkileşimli bir atmosferde tamamlanan organizasyon, medya çalışanlarının mesleki yaşamlarında daha sağlıklı bir döngü oluşturmaları adına önemli bir rehber niteliği taşıdı.