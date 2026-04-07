Son Mühür- Meslek Fabrikası binasının kime ait olduğu tartışmaları İzmir siyasetinin ana gündem maddesi haline geldi.

Yüz yıl öncesinden tapunun kendilerine verildiğini savunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde, binanın vakıflara devredilmesine karşı direniş devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar Genel Sekreter olarak görev yapan, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Dr. Buğra Gökçe, Meslek Fabrikası'nın restorasyon çalışmalarının kendi döneminde olduğuna dikkat çekti.



Kocaoğlu döneminde kaldırıldı...



''Tarihi Un Fabrikası 1926 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İzmir Belediyesi'ne tahsis edildi. 1940'ta belediyemiz tapuyu aldı. Tapuda bir şerh vardı, o şerh de Sn. Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla kaldırıldı'' hatırlatmasında bulunan Gökçe,

''Belediyemiz tarihi binanın restorasyonu ve Meslek Fabrikası olarak İzmir'e kazandırılması kararı aldı. Naçizane ekip başı olarak süreci başından sonuna kadar dikkatle yürüttük. Tüm arkadaşlarımız müthiş bir özveri ve çalışkanlıkla örnek bir restorasyona imza attı. Güzel İzmir'imiz binlerce gencimize hizmet veren "Meslek Fabrikası"nı kazandı.



Şimdi bu değerin mülkiyet hakkı ihlal edilerek İzmir'in elinden alınmaya çalışılması gerçekten İzmirlileri üzen ve yaralayan bir haksızlıktır.

Dava süreci devam ediyor. Bu haksızlığın bir an önce son bulmasını, Meslek Fabrikamızın gençlere hizmet etmeye devam etmesini temenni ediyorum'' mesajı verdi.