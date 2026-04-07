Nüfusu 4,5 milyonu geride bırakan bu hareketli şehrin sokaklarında, vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek için gece gündüz demeden mesai harcayan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı güvenlik teşkilatlarından birini yönetiyor.

METROPOLÜN YÜKÜNÜ ÇEKEN İLÇELER VE 20 BİNE YAKLAŞAN DEV KADRO

İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerinden elde edilen en güncel verilere göre, 2026 yılının bahar ayları itibarıyla İzmir il sınırları dâhilinde görev yapan aktif polis memuru sayısı 19 bin 250 ile 19 bin 800 arasında değişiklik gösteriyor. Neredeyse 20 bin kişiye dayanan bu devasa kadro, kentin demografik yoğunluğuna göre son derece stratejik bir biçimde konumlandırılmış durumda.

SADECE KARADA DEĞİL, KÖRFEZ'DE VE TATİL BELDELERİNDE KESİNTİSİZ NÖBET

İzmir Emniyeti'ni diğer büyükşehir teşkilatlarından ayıran en önemli özellik, şehrin denize olan kıyısı ve bu alandaki uzmanlığıdır.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ve zodyak botlarla devriye atan deniz polisleri, İzmir Körfezi'nde tam hakimiyet kurmaktadır.

Şehrin turizm vizyonu, emniyetin esnek bir çalışma modeli benimsemesini zorunlu kılmaktadır.

Yaz aylarında nüfusu aniden artan Çeşme, Alaçatı ve Foça gibi dünyaca ünlü tatil beldele

'GÜVENLİ ŞEHİR İZMİR' VİZYONUYLA SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE

Yaklaşık 20 bin kişilik bu devasa insan kaynağını yönetmek, ancak kusursuz bir teknolojik altyapı ve modern bir disiplinle mümkün olabiliyor. İzmir Emniyeti, "Güvenli Şehir İzmir" projesi çatısı altında personelinin hem fiziksel hem de dijital suçlarla mücadele eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Kentin dört bir yanından gelen ihbarlar ve kamera görüntüleri, İzmir Haberleşme Merkezi (Muhabere) sisteminde toplanarak, en yakın ekibin saniyeler içerisinde olay yerine sevk edilmesini sağlıyor. İzmir polisi sadece suçlu yakalamakla kalmıyor, hayata geçirdiği çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de 4,5 milyon İzmirli ile kurduğu güven bağını her geçen gün daha da perçinliyor.