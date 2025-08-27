2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Ortaokulu idareci ve personeli, öğrenciler için daha konforlu bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla kolları sıvadı.

Okul bahçesinde başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları, tamamen okul yönetimi ve personelin özverili çabalarıyla yürütülüyor. Kısa sürede önemli ilerleme kaydedilen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Vatandaşlardan takdir

Veliler ve mahalle sakinleri, idareci ve personelin gösterdiği bu örnek dayanışmaya tam not verdi. Emeği geçen herkese teşekkür eden vatandaşlar, bu çalışmanın hem öğrenciler hem de okul için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.