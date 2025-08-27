Son Mühür - Turgutlu Belediyesinin okul öncesi eğitime verdiği destekle hayata geçirdiği Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için kayıtlarını açtı. Albayrak ve Mustafa Kemal Mahallelerinde hizmet veren merkezler, ücretsiz okul öncesi eğitim, üç öğün beslenme desteği ve sosyal gelişim fırsatlarıyla Türkiye’de örnek projeler arasında yer alıyor.

3-5 yaş arası çocuklara hizmet veren merkezlerde, temel okul öncesi eğitimin yanı sıra spor, jimnastik, müzik, resim, el sanatları ve drama gibi alanlarda da eğitimler veriliyor. Ailelerin ihtiyaçlarına göre yarım gün ve tam gün eğitim seçenekleri sunuluyor.

Kayıt için gerekli belgeler

Kayıtlar, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında gerçekleştiriliyor. Başvuru için;

Anne, baba ve çocuk nüfus fotokopileri

İkametgah belgesi

Çocuk sağlık raporu

Anne ve babanın sosyal güvenlik kayıt sorgulama belgesi

Çalışan ebeveynler için maaş bordrosu gerekiyor. Başvurular hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında yapılabiliyor. Detaylı bilgi için 0236 313 21 22 numaralı telefon hattı kullanılabiliyor.

“Çocuklarımızın güvenli gelişimi için çalışıyoruz”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, yeni dönem hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizle çocuklarımızın eğitimine destek oluyor, onların güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Bu merkezler, sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli örneklerinden biri. Yeni eğitim döneminin öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”



ifadelerini kullandı.