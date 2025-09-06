Sudan’ın kuzeyinde yer alan bir altın madeninde göçük yaşandı. Olayda altı kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 20 kişinin ise hâlâ kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Yetkililer, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı. Göçüğün nedeni ise henüz resmi olarak paylaşılmadı.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Olayın ardından madende bulunan ekipler ve acil durum birimleri, kurtarma operasyonunu hızlandırdı.

Enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için özel ekipman kullanıldığı ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.