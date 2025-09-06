İsrail ordusunun, Gazze'nin yoğun nüfuslu bir bölgesinde 12 katlı kuleyi yıktığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında yer alan ve çevresinde yüzlerce çadır bulunan 12 katlı Mushtaha Kulesi'nde yaşayanlara dün tahliye emri verdi ve daha sonra kuleye saldırı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, kulenin 'Hamas altyapısı' olduğu ve İsrail güçlerine karşı operasyonları planlamak için kullanıldığı iddia edildi.

Ordu, çok katlı binalara yönelik daha fazla saldırı konusunda uyarıda bulundu.