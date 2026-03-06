İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kararı bulunan şahısların yakalanması için kapsamlı bir operasyon düzenledi. Dün sabah saat 06.30’da başlayan ve 24 saat süren çalışmaya 200 polis memuru katıldı. Operasyon kapsamında toplam 88 adreste arama gerçekleştirildi.

165 şüpheli yakalandı

Gerçekleştirilen baskınlarda, 'kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'hırsızlık', 'yağma', 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi farklı suçlardan aranmakta olan 165 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.