Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yaklaşık 7 hektarlık alanı kapsayan sosyal konutlar bölgesi, Bakanlık tarafından ilan edilen "rezerv alan" kararı ve yargı süreçlerinin ardından tam bir belirsizliğe sürüklendi. Sosyal konutların bulunduğu 80 blokluk bölgede, TurkMall şirketi tarafından hazırlanan imar planı değişiklikleri askıya çıkarılırken, mahkeme süreçleri ve uygulamalardaki belirsizlikler nedeniyle süreç adeta çıkmaza girdi. İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin rezerv alan kararını iptal etmesi sonrası, Bölge İdare Mahkemesi’nin bu kararı bozması bölgedeki kentsel dönüşüm sürecini daha karmaşık bir hale getirdi.

“Güvenlik zafiyeti oluşturuyor”

Sürece dair bazı mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşadığı iddiaları kamuoyuna yansırken; yaşananlara bir tepki de Zafer Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Tolga Güldiken’den geldi. Temmuz ayından bu yana boşaltılan binaların metruk halde bırakıldığını vurgulayan Güldiken, bu alanların hırsızlık ve uyuşturucu kullanımı gibi güvenlik zafiyetlerine davetiye çıkardığını belirtti.

Zafer Partisi Karabağlar İlçe Başkanlığı olarak, Esentepe Mahallesi’nde yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Güldiken, “Esentepe Mahallesi’nin neredeyse yarısının “rezerv alan” ilan edilmesi sonrası, temmuz ayından bu yana boşaltılan çok sayıda bina metruk halde kaderine terk edildi. Bu yapılar bugün itibarıyla güvenlik zafiyeti oluşturan, hırsızlık ve uyuşturucu kullanımına açık alanlara dönüşme riski taşıyor. Açıkça şu soruları soruyoruz: Oluşan güvenlik zaaflarının sorumluluğunu kim üstlenecek? Bu alanlarda bir evladımızın başına bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek? Rezerv alan ilanı sonrası ortaya çıkan plansızlık ve denetimsizlik neden giderilmiyor?” ifadelerini kullandı.

“Ciddi şikayetler var. Bunlar doğru mu?”

“Ayrıca firmalar, sözleşmeler ve vekaletler üzerinden yaşanan mağduriyet iddiaları da tarafımıza ulaşmaktadır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren İlçe Başkanı Güldiken, “Vatandaşın yeterince bilgilendirilmediği, mülkiyet haklarının ve yaşam güvencelerinin belirsizlik içinde bırakıldığı yönünde ciddi şikayetler var. Bunlar doğru mu? Liyakatsiz yönetim anlayışı ve rant odaklı politikalar, yurttaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliğini hiçe sayacak noktaya gelmemeli. Kamu otoritesinin asli görevi, dönüşüm süreçlerini şeffaf, planlı ve güvenlik tedbirleri alınmış şekilde yürütmektir. Esentepe Mahallesi’ni sahipsiz bırakmanıza izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Projede neler var?

“Forum Göztepe projesi’ olarak tanıtılan proje kapsamında hazırlanan imar planları, toplamda 41 parseli kapsayan devasa alanı kapsıyor. Planlamadaki en radikal dokunuş, konut ağırlıklı bölgeye ticari fonksiyonların dahil edilmesi. Yaklaşık 40 bin metrekarelik proje sahasında yapılan düzenlemeyle taşınmazlar iki farklı kategoriye ayrıldı. Mevcut alanın 26 bin 358 metrekaresi konut niteliğini korurken, 14 bin 902 metrekarelik bölüm "konut + ticaret" karma kullanımına dönüştürüldü. Ayrıca bölgedeki dikey yapılaşma sınırları da yeniden çizildi. Genellikle 6 katlı binaların bulunduğu alanda, inşaat yoğunluğunu belirleyen emsal oranı 3'ten 2,70'e çekilse de bina yükseklik izni 12 kata çıkarıldı. TurkMall tarafından rezerv yapı alanında hayata geçirilmesi planlanan bu dönüşüm, halihazırda 820 konutun yer aldığı alanda, projenin tamamlanmasıyla birlikte bin 450 konut ve ticari ünitelerini içerecek.