Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi’nde dere yatağına düşen bir köpeği fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İtfaiye ekipleri hızla sevk edildi
Yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan köpeğin kurtarılması için bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri arazöz ve kurtarma aracıyla yönlendirildi.
10 dakikada güvenli şekilde kurtarıldı
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dakika süren müdahalenin ardından köpek güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
