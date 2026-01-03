Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Karşıyaka Basketbol, sahasında ağırladığı Tofaş’ı uzatma periyodunda 107-101 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Zorlu bir sezon geçiren ve küme düşme hattında yer alan yeşil-kırmızılı ekip, taraftarının yoğun desteğiyle aldığı bu galibiyetle hem moral buldu hem de ligdeki konumunu yukarı taşıdı.

Maça kötü başladı, geri dönüşle kazandı

Karşılaşmaya savunmada yaşadığı sorunlarla başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 37-28 geride kapattı. Tofaş’ın yüksek tempolu hücumlarına karşılık vermekte zorlanan İzmir temsilcisi, ikinci çeyrekten itibaren savunma sertliğini artırarak oyunda dengeyi kurmayı başardı.

Üçüncü ve dördüncü periyotlarda skoru adım adım eriten Karşıyaka, mücadelenin normal süresini 92-92 eşitlikle tamamladı ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmada Karşıyaka fırtınası

Uzatma periyodunda taraftar desteğini arkasına alan Karşıyaka Basketbol, hem hücumda hem savunmada üstün bir oyun sergiledi.

Kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kuran yeşil-kırmızılı ekip, parkeden 107-101 galip ayrılarak sezonun üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı.

Düşme hattından çıktı

Bu sonuçla birlikte Karşıyaka Basketbol, maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıkarak 14. sıraya yükseldi. Alınan galibiyet, hem puan tablosu hem de takımın moral ve motivasyonu açısından büyük önem taşıdı.

Candost Volkan: “Doğru yoldayız”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu vurguladı.

Volkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İlk çeyrekte savunmada istediğimiz sertliği ortaya koyamadık. Ancak yaptığımız savunma değişikliği ve oyuncularımızın gösterdiği üst düzey efor sayesinde oyunun momentumunu lehimize çevirdik.

Haftalardır söylediğim gibi çok iyi çalışıyoruz ve doğru yoldayız. Oyuncularım sahada müthiş bir mücadele ortaya koydu.

Taraftarımız salonu doldurarak muhteşem bir atmosfer yarattı. Onların desteğiyle her zaman çok daha güçlüyüz. Dinlenip hatalarımızı analiz edeceğiz ve daha üst sıralar için mücadelemizi sürdüreceğiz.”