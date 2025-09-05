Olay, dün öğle saatlerinde Ünye’nin Aydıntepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Tarakçı ile bacanağı Hasan Ballı ve onun kardeşi Mehmet Ballı arasında arazideki su borusu nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarakçı, yanında taşıdığı tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Hasan ve Mehmet Ballı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ormanda yakalandı

Olayın ardından kaçan Hüseyin Tarakçı, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma asayiş ve komando timleri ile iz takip köpeklerinin çalışması sonucu, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Tarakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.