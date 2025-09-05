Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Subay Orduevi’nde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yoğun dumanın oluşmasına yol açtı. Olay çevrede fark edilince durum hemen ekiplerine bildirildi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri, GAZDAŞ ve TREDAŞ görevlileri sevk edildi. Olası risklerin önüne geçmek için binadaki doğal gaz ve elektrik kesildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aynı zamanda içeride oluşan yoğun dumanı tahliye çalışması başlattı.

16 asker hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 asker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam Mercan: “Çok şükür can kaybı yok”

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, olayın ardından yaptığı açıklamada, askerlerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edildiğini duyurdu.

Mercan, “Çok şükür bir can kaybı yok. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İtfaiye ve güvenlik ekipleri, orduevindeki yangının kaynağını belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.