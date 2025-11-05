Son Mühür- 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana gelen olayda, “Güllü” sahne adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, kızı ve arkadaşının bulunduğu kapalı terastan düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından savcılık, ölümün şüpheli bulunması üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

“Annemle kavga ettiğimiz dönemde o mesajları dertleşme amacıyla attım”

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini öldürme planı yaptığına dair bazı yazışmaların ortaya çıkması, soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı. Gülter, savcılıktaki ifadesinde bu iddialara karşılık, “Annemle kavga ettiğimiz bir dönemde duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım” diyerek kendisini savundu.

“Eve gelme, seni istemiyorum”

Gülter, ifadesinde annesiyle yaşadığı tartışmalardan birini de anlattı: “Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle ‘Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES’e basarım, seni öldürürüm’ dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik.”

“İşkence iddiaları asılsız”

Kamuoyunda gündeme gelen “işkence gördüğü” iddialarını reddeden Gülter, o gece yaşananları şu sözlerle aktardı:



“Annemin benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız. O gece annem çok alkollüydü. Biz oynuyorduk, annem de bizimle oynamaya başladı. Gardırobun yanında, arkam cama dönük şekilde oynarken bir anda ‘güm’ diye bir ses duydum. Döndüğümde annem camdan düşmüştü.”

“Ciddi kavga görmedim”

O gece evde bulunan Güllü’nün manevi kızı Sultan Nur Ulu da yeniden savcılığa ifade verdi. Ulu, ifadesinde şu sözleri kullandı:



“Son dönemde Güllü annenin isteğiyle onlarda kalıyordum. Anne ve kızı bazen atışırlardı ama büyük bir kavgalarına şahit olmadım. Ülkem’in ‘Annemi öldüreceğim’ gibi bir sözünü duymadım. Şaka dahi olsa camdan atlamak ya da atmak gibi bir laf söylemedik.”