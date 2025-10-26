Son Mühür- İzmir futbolunun köklü iki temsilcisi Altay ve Karşıyaka, 7 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya geldi. TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta namağlup liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda konuk olduğu Altay’la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yeşil-kırmızılı ekip zirvedeki yerini korurken, siyah-beyazlılar sahadan bir puanla ayrıldı.

Dengeli başlangıç, ilk yarıda sessizlik

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. 7’nci dakikada Karşıyaka gole yaklaşan taraf oldu. Erhan’ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Yasin’in kafa vuruşunu kaleci Semih kornere çeldi.

29’uncu dakikada Altay serbest vuruş kazandı. Özgür’ün ortasında arka direkte topla buluşan Yunus Efe’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında ise konuk ekip bir kez daha etkili oldu. Mücahit’in sol kanattan yaptığı ortada Yasin’in vuruşunu Semih son anda kornere gönderdi. Devreye golsüz eşitlikle girildi.

Karşıyaka Yasin’le öne geçti

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Karşıyaka oldu. 59’uncu dakikada sol kanattan ceza alanına giren Mücahit, topu yerden çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Yasin sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Altay son anda puanı kurtardı

Golden sonra tempo yükseldi. Altay, 69’uncu dakikada beraberlik fırsatını değerlendiremedi. Onur Efe’nin yerden pasında Murat Uluç kale önünde topa dokunamayınca net bir pozisyon kaçtı.

Maçın son bölümlerinde baskısını artıran Altay, aradığı golü 88’inci dakikada buldu. Serbest vuruşu kullanan Onur Efe, yerden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

Lider namağlup devam ediyor

Kalan dakikalarda iki ekip de galibiyet için yüklense de sonuç değişmedi. 90 dakika sonunda İzmir derbisi 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Bu skorla Karşıyaka 20 puana yükselerek namağlup liderliğini sürdürdü. Altay ise puanını 6’ya çıkardı.