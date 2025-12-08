Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, taraftarı önünde ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 yenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonrası yaptığı açıklamalarda sonuçlandırma problemlerine dikkat çekerek devre arasında en az üç transfer yapılacağını söyledi.

İlk yarıda taktiksel disiplin ve kaçan fırsatlar

Maçın başlangıcından itibaren planlı bir oyun sergilediklerini belirten Stoilov, özellikle ilk yarıda takımının rakibe alan bırakmadığını söyledi. Bulgar teknik adam şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gerçekten zor bir maçtı. İlk yarıda daha taktiksel bir oyun oynadık ve bu bölümde rakibe fırsat vermedik. Hatta son dakikada kaleciden dönen bir top vardı, orada Bokele’nin 3 metreden kaçırdığı bir gol pozisyonu oldu. O bölümde golü bulabilirdik.”

Trabzonspor’un hata affetmeyen yapısı belirleyici oldu

Stoilov, ikinci yarıda yapılan hataların maçın kaderini doğrudan etkilediğini ifade etti: “İkinci yarı için ise maçtan önce de belirtmiştim; yapılan hatalarda rakibin hemen cezalandırma potansiyeli olduğunu biliyorduk ve gerçekten de böyle oldu.

2-0’dan sonra çok fazla fırsat yakaladık, gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk fakat bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık.”

Son vuruşlardaki problem devam ediyor

Göztepe’nin sezon başından beri yaşadığı bitiricilik sorununa yeniden dikkat çeken Stoilov, bu eksikliğin puan kayıplarına yol açtığını söyledi:

“Sonuçlandırmalardaki sıkıntımız maalesef devam ediyor. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız ve yakaladığınız fırsatları kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor fakat bunda başarılı olamadık.”

Taraftar desteği ikinci yarıda oyunu değiştirdi

Stoilov, statta oluşan atmosferin oyunculara büyük güç verdiğini belirterek taraftarlara teşekkür etti: “İkinci yarıda taraftarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle ve sahadaki destekle sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Bu bizim için bir zorunluluktu ancak istediğimiz sonucu alamadık.”

Ön bölgeye devre arasında üç transfer planı

Stoilov, hücum hattındaki eksikliğin sezon başından bu yana bilindiğini ve bu nedenle transfer yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi:

“Aslına bakarsanız yaz döneminden itibaren bu sıkıntının farkındayız. Daha önce de söylediğim gibi yıl sonuna kadar maksimum puanı toplamamız gerekiyor.

Ardından ön bölgeye minimum 3 oyuncu eklememiz şart ve bunların fark oluşturacak, yakaladığımız pozisyonları değerlendirecek oyuncular olması gerekiyor. Son bölgedeki sonuçlandırma problemini biliyoruz ve bu nedenle ön bölgeye 3 transfer yapılacak.”