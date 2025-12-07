İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nda ikinci yarı heyecanı başladı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Çeşme Belediyespor, sahasında Sakin Şehir Seferihisarspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya yüksek tempo ve baskıyla giriş yaparak rakip kalede etkili oldu.

İlk gol Mustafa Genç’ten geldi

Kurulan baskının karşılığını 31. dakikada alan Çeşme Belediyespor, Mustafa Genç’in golüyle 1-0 öne geçti. Devrenin kalan bölümünde her iki takım da skoru değiştiremezken ilk yarı Çeşme ekibinin üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda üstün oyun devam etti

Mücadelenin ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan Çeşme Belediyespor, Seferihisarspor’un denge arayışlarına izin vermedi. Kanatlardan geliştirilen ataklarla baskıyı artıran siyah-beyazlılar, rakibini hataya zorladı.

Batuhan Çoban farkı ikiye çıkardı

Dakikalar 77’yi gösterdiğinde sahneye çıkan Batuhan Çoban, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Bu gol Seferihisarspor’un direncini kırarken kalan dakikalarda konuk ekip oyunu çeviremedi.

Çeşme Belediyespor puanını 13’e yükseltti

Sahadan 2-0 galip ayrılan Çeşme Belediyespor, bu önemli galibiyetle puanını 13’e yükseltti ve haftayı 5. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Özderespor ile karşılaşacak.