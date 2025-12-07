İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nda ikinci yarı heyecanı başladı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Çeşme Belediyespor, sahasında Sakin Şehir Seferihisarspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya yüksek tempo ve baskıyla giriş yaparak rakip kalede etkili oldu.

İlk gol Mustafa Genç’ten geldi

Kurulan baskının karşılığını 31. dakikada alan Çeşme Belediyespor, Mustafa Genç’in golüyle 1-0 öne geçti. Devrenin kalan bölümünde her iki takım da skoru değiştiremezken ilk yarı Çeşme ekibinin üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda üstün oyun devam etti

Çeşme Belediyespor-9

Mücadelenin ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan Çeşme Belediyespor, Seferihisarspor’un denge arayışlarına izin vermedi. Kanatlardan geliştirilen ataklarla baskıyı artıran siyah-beyazlılar, rakibini hataya zorladı.

Batuhan Çoban farkı ikiye çıkardı

Dakikalar 77’yi gösterdiğinde sahneye çıkan Batuhan Çoban, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Bu gol Seferihisarspor’un direncini kırarken kalan dakikalarda konuk ekip oyunu çeviremedi.

Çeşme Belediyespor puanını 13’e yükseltti

Sahadan 2-0 galip ayrılan Çeşme Belediyespor, bu önemli galibiyetle puanını 13’e yükseltti ve haftayı 5. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Özderespor ile karşılaşacak.

