Son Mühür / Urla’nın Demircili Koyu’nda daha önce de kamuoyunun tepkisini çeken gemi sökümü faaliyetleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Birinci derece arkeolojik ve doğal SİT alanı statüsündeki koyda bulunan hurda gemi, tepkilere rağmen alandan kaldırılmadı. Dün çevre örgütleri tarafından yapılan açıklamaların ardından, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da bölgenin korunması gerektiğini vurgulayarak geminin derhal kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Demircili Koyu’nun, ilkçağ kentçiği Airai’nin limanı olduğu ve bu nedenle alanda yapılacak her türlü fiziki müdahalenin ağır hukuki sonuçlar doğurabileceği hatırlatılırken yaşanan son gelişmeler üzerine bu kez Çevreci Avukat Şehrazat Mercan devreye girdi. Mercan, ilgili tüm kamu kurumlarına itiraz dilekçeleri hazırladığını açıklayarak, söz konusu hurda geminin bölgede bulunmasının dahi mevzuata aykırı olduğunu dile getirdi. Mercan, liman başkanlığı, İzmir Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi ilgili kurumlara başvuruda bulunacağını söyledi. Demircili Koyu’nun Aliağa’daki gemi söküm alanlarıyla hiçbir şekilde kıyaslanamayacağını vurgulayan Mercan, bölgede yapılan işlemlerin açıkça suç teşkil ettiğini ifade etti.

“Burası Aliağa Gemi Söküm Alanı değil”

Söz konusu geminin 28 Aralık 2025 tarihinde Sığacık Limanı’ndan Urla Demircili Köyü Ada Koyu’na getirilerek kesilip sökülmeye başlandığında, jandarmaya haber verilmesi üzerine söküm işi durdurulduğunu hatırlatarak açıklamalarda bulunan Mercan, “Durduruldu ama alıp götürülmedi. Söylentiye göre, ‘Buradan taşınamaz, yerinde sökülsün’ diye bir mühendisten rapor almışlar. Burası, ilkçağ kentçiği Airai'nin limanıdır. 1. derece arkeolojik ve yine 1’inci derece doğal SİT alanıdır. Burası Aliağa Gemi Söküm Alanı değildir!” ifadelerini kullandı.

Kanun ve yönetmeliklere aykırı!

Urla Demircili Köyü’nde yaşananları yerinde incelediklerini de hatırlatan Mercan, “Gemiyi itip gönderelim dedik ama mümkün mü? Bence mümkün. 8 Şubat 2026 günü saat 13.00’te o hurda gemi hala orada duruyor olursa, buluşacağız ve gemi oradan alınıncaya kadar, her pazar günü toplanıp gemiyi iteceğiz. Çağrımız, bu hurda korsan gemiyi beraber itelim. Yayalım her yere. Herkesin haberi olsun. Bu hurdanın bırakın orada sökülmesi, orada durması bile fiziki müdahaledir. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre suçtur. Yapan, yaptıranlara verilecek hapis cezaları, 2 yıldan başlar 5 yıla kadar. Çevre Kanunu’na, tehlikeli atıkların bertarafı, gemi söküm yönetmeliğine aykırı. Suçtur, ayıptır...” diyerek tepkisini gösterdi.