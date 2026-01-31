Ekonomik dalgalanmaların en çok hissedildiği alanların başında gelen barınma sorunu, İzmirlilerin de gündeminden düşmüyor. Özellikle kıyı şeridinde ve merkezi lokasyonlarda astronomik rakamlara ulaşan kiralar, vatandaşları daha ekonomik bölgelere yönlendiriyor. Kent genelinde yapılan son incelemeler, bütçe dostu yaşam alanlarını ortaya çıkardı. Konut kiralarının nispeten daha erişilebilir olduğu 10 ilçe, özellikleriyle birlikte sıralandı.

MERKEZE YAKLAŞTIKÇA FİYATLAR ARTIYOR!

Konutlardaki aylık kira bedelleri baz alınarak hazırlanan listenin onuncu sırasında İzmir'in en büyük ikinci ilçesi olan Karabağlar yer aldı. Konak, Buca ve Gaziemir gibi merkezi noktalara komşu olan Karabağlar, ulaşım avantajına rağmen uygun fiyatlı seçenekler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Dokuzuncu sırada ise son yıllarda sanayisiyle hızla büyüyen Torbalı bulunuyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu ve 200 binin üzerinde nüfusu barındıran ilçe, İzmir merkeze olan ulaşım kolaylığı ve yeni konut stoklarıyla tercih ediliyor. Listenin sekizinci sırasında ise ilin nüfus bakımından en küçük ilçesi olan Beydağ yer alıyor. Ödemiş ve Kiraz ile komşu olan ilçe, sakin yaşamı tercih edenler için ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

ÖĞRENCİ KENTİ BUCA DA LİSTEDE

İzmir'in nüfus bakımından en kalabalık ilçesi olan Buca, yoğun talebe rağmen yedinci sırada kendine yer buldu. Yarım milyonu aşan nüfusuyla dikkat çeken ilçe, özellikle üniversite öğrencileri ve çalışan kesim için hareketli bir yaşam sunarken, kira skalasında hala erişilebilir bölgede kalmayı başarıyor.

Altıncı sıradaki Kiraz, tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Hisar Kalesi ve Yağlar Kalesi gibi tarihi eserlere ev sahipliği yapan ilçe, Manisa ve Aydın sınırındaki konumuyla daha izole ve uygun maliyetli bir yaşam vaat ediyor. Beşinci sırada ise yüz ölçümü bakımından İzmir'in en büyük ilçesi olan Bergama geliyor. Kozak Yaylası, güzellik ılıcaları ve tarihi mirasıyla turistik bir değer taşıyan Bergama, Ayvalık'a olan yakınlığına rağmen kiraların uygun seyrettiği bölgelerden biri.

UYGUN FİYATLI EV ARAYANLARIN ADRESİ

Listenin dördüncü sırasında yer alan Tire, köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Yörük kültürünün izlerini taşıyan ve yeşil doğasıyla bilinen ilçe, sakinlik arayanların rotasında yer alıyor. Üçüncü sırada ise gastronomi zenginliğiyle bilinen Ödemiş var. Meşhur köftesi, töngül pidesi ve kar helvasıyla tanınan ilçe, mutfak kültürünün yanı sıra uygun barınma maliyetleriyle de öne çıkıyor.

ZİRVEDE BAYINDIR VAR: İŞTE SEBEBİ

Listenin ikinci sırasında, ismini Oğuz Türklerinin Kınık boyundan alan tarihi ilçe Kınık bulunuyor. Manisa ile komşu olan ilçe, sanayiden ziyade tarımsal ve kültürel yapısıyla sakin bir profil çiziyor.

Araştırmanın zirvesinde ise İzmir'in en ucuz ilçesi olarak Bayındır yer aldı. Birinci sırada bulunan Bayındır'da kiraların düşük seyretmesinin temel nedeni ise ekonomik yapıya bağlanıyor. Tarımın sanayi ve hizmet sektörüyle yeterince desteklenememesi nüfus artışını sınırlarken, bu durum konut talebini ve fiyatları aşağıda tutan en önemli etken olarak gösteriliyor.