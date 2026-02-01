Son Mühür/ Seçil Ünlü- Karşıyaka Belediyesi, kentin derin tarihini ve zengin kültürel dokusunu modern turizm dinamikleriyle birleştiren "Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası" projesinde kritik bir aşamayı geride bıraktı.

İlçeyi adeta bir açık hava müzesine dönüştürmeyi hedefleyen çalışma kapsamında, kentin saklı kalmış hikayelerini ve ikonik mekanlarını gün yüzüne çıkaracak 8 farklı deneyim güzergâhı resmen belirlendi. Projenin sahadaki yansımalarını bizzat takip eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçenin belleğini geleceğe taşıyacak olan rotalarda incelemelerde bulundu.

Sekiz farklı temayla Karşıyaka’nın belleği keşfediliyor

Karşıyaka’nın çok katmanlı yapısını korumak ve tanıtmak amacıyla belediyenin ilgili birimleri tarafından Kentimiz İzmir Derneği paydaşlığında titizlikle hazırlanan proje, kentin her köşesini farklı bir perspektifle ele alıyor. Hazırlanan strateji kapsamında; Cumhuriyet değerlerinden mimari izlere, doğa gözleminden macera dolu parkurlara kadar 8 ana başlık oluşturuldu. "Yaşayan Cumhuriyet ve Açıkhava Müzesi", "Kentsel Miras ve Mimari İzler", "Bir Günlüğüne Karşıyakalı", "Sahil Boyu Rota", "Karşıyaka Kültür Sanat Atlası", "Macera Rotası", "Karşıyaka Kültür Rotası" ve "Su, Doğa, Gözlem Hattı" olarak isimlendirilmiş olan bu güzergâhlar, ziyaretçilere Karşıyaka’yı sadece bir semt değil, yaşayan bir tarih laboratuvarı olarak sunacak.

Başkan Ünsal güzergah üzerinde saha incelemesi yaptı

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, teknik ekip ve birim müdürleriyle birlikte belirlenen güzergâhlardan biri olan Karşıyaka Kültür Rotası’nı adım adım gezerek planlanan düzenlemeleri yerinde denetledi. Karşıyaka İskelesi’nden start alan inceleme turu boyunca; tarihi Öğretmen Evi, sahil şeridi, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı gibi sembolik noktalar ziyaret edildi. Rotanın devamında yer alan Ahavat Şalom Sinagogu, Bombacı Ali Çavuş Heykeli, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ve Latife Hanım Köşkü gibi manevi değeri yüksek mekanlarda, turist deneyimini iyileştirecek bilgilendirme levhaları, yönlendirme tabelaları ve çevre düzenleme ihtiyaçları tek tek not edildi. Karşıyaka Tren İstasyonu ve Çarşı hattıyla son bulan gezide, kamusal alanların daha fonksiyonel kullanımı ve tarihi yapıların görünürlüğünün artırılması üzerine stratejik değerlendirmeler yapıldı.

Büyük tanıtım hamlesi: Lansman için geri sayım

Yürütülen hummalı çalışmaların ardından projenin geniş kitlelere duyurulması için özel bir tanıtım etkinliği düzenlenecek. "Karşıyaka Tanıtım Stratejisi: Açıkhava Kent Müzesi" başlığıyla gerçekleştirilecek olan lansman ile 8 ayrı rotanın tüm detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu büyük hamleyle Karşıyaka’nın yerel kültürel mirası ulusal ve uluslararası turizm pazarında daha güçlü bir şekilde konumlandırılırken, kentin kültürel birikiminin korunarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

"Geçmişine sahip çıkmayan geleceğini kuramaz"

İncelemeler sırasında projenin felsefesine dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentsel mirası korumanın belediyenin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti. Karşıyaka’nın tarihini sadece kitaplarda değil, sokaklarda da yaşatmak istediklerini belirten Ünsal, "Oluşturduğumuz bu rotalarla kentimizin tarihsel birikimini yalnızca korumakla yetinmiyor, onu herkes için erişilebilir ve görünür kılıyoruz. Bilimsel veriler ve akademik destekle yürüttüğümüz bu süreç, Karşıyaka’nın kent kimliğini çok daha sağlam temellere oturtacak. Amacımız, Karşıyaka’yı hem yaşayanları hem de misafirleri için bütüncül bir kültürel deneyim merkezi haline getirmektir" dedi.