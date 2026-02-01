Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Mücadeleye geride başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı.

Erken gol moral bozmadı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında kalesinde gol gören İzmir temsilcisi, oyundan kopmadan reaksiyon gösterdi. İlk yarıda yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Göztepe, soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle girdi. İkinci yarıda skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.

Puan 39, sıra değişmedi

Bu galibiyetle puanını 39’a yükselten Göztepe, ligde 4. sıradaki yerini korudu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

Son 10 maçta büyük istikrar

İzmir ekibi, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte yalnızca Trabzonspor’a yenilen Göztepe, kalan 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir grafik yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu periyotta mümkün olan 30 puanın 23’ünü hanesine yazdırdı.

Stoilov’un ekibi Avrupa yolunda

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çıkışını sürdüren Göztepe, sezonu üst sıralarda tamamlayarak yeni sezonda Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. Oyun disiplini ve mücadele gücüyle öne çıkan ekip, bu hedef doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Arda Okan Kurtalan’dan kötü haber

Karagümrük karşılaşmasında Göztepe adına üzücü bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki sağ beki Arda Okan Kurtalan, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. İkili mücadele sırasında bileğinden sakatlanan genç oyuncu, 57. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlığın durumu kontroller sonrası netleşecek

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Stoilov, Arda Okan Kurtalan’ın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağını belirtti. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.