Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Karşıyaka, kendi sahasında ligin ve EuroLeague’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. Karşılaşmanın yalnızca ilk çeyreğinde oyuna tutunabilen yeşil-kırmızılı ekip, devam eden bölümlerde rakibinin üstünlüğüne engel olamadı ve parkeden 91-55’lik skorla, 36 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Skora rağmen Karşıyaka taraftarı yine görevini yaptı. Salonu tamamen dolduran Kaf-Kaflılar, tribünleri ay-yıldızlı bayraklarla süsleyerek takımlarına maç boyunca güçlü bir destek ve moral verdi.

18 maçta yalnız 4 galibiyet!

Bu sonuçla ligde arka arkaya ikinci yenilgisini alan Karşıyaka, 18 maç sonunda yalnızca 4 galibiyetle sezonun son 12 haftasına düşme hattında girdi. Mali sorunlarını aşarak oyuncuların maaş ödemelerini düzene sokmaya çalışan İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta ligde Anadolu Efes deplasmanında sahne alacak.