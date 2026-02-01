Son Mühür/ Merve Turan- Karabağlar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Sömestr Spor Şenliği", bu yıl da İhsan Alyanak Spor Salonu’nda düzenlenen görkemli bir organizasyonla tamamlandı. Yarıyıl tatilini sporla değerlendiren 640 kursiyer öğrencinin sahne aldığı etkinliğe, yaklaşık 2 bin vatandaş tribünlerden ortak olarak salonu adeta bir bayram yerine çevirdi. Basketboldan karateye, jimnastikten voleybola kadar pek çok branşta yeteneklerini sergileyen çocuklar, hem yarışmanın heyecanını hem de birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadı.

Sahada engel tanımayan basketbol gösterisi

Şenliğin en duygusal ve anlamlı anları, Karabağlar Kent Konseyi ile Spor Müdürlüğü’nün ortaklaşa koordine ettiği özel gereksinimli bireylerin basketbol gösterisi sırasında yaşandı. Parkeye çıkan özel sporcuların sergilediği azim ve yardımlaşma ruhu, tribünleri dolduran binlerce Karabağlarlı tarafından ayakta alkışlandı. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seren bu özel gösteri, şenliğin unutulmazları arasındaki yerini aldı. Programa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve kent protokolü de katılarak çocukların bu büyük heyecanına ortak oldu.

Dünya ve Türkiye Şampiyonlarından görsel şölen

Karabağlar’ın yetiştirdiği uluslararası ve ulusal başarıya sahip genç sporcular, şenlik kapsamında sergiledikleri performanslarla izleyicileri büyüledi. Sportif Salsa WDSF Dünya Şampiyonası’nda dereceye giren Türkiye Şampiyonu Ela Yılmaz, Grup Salsa dalında Türkiye birinciliği bulunan Kumsal Hoşcan ve aerobik jimnastik branşının başarılı ismi Seyra Ersu, yetenekleriyle profesyonellere taş çıkarttı. Spor okullarının meyvelerini topladığını gösteren bu gösteriler, Karabağlar’ın spordaki potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

Başkan Kınay: "Atatürk’ün izinde daha güçlü Karabağlar"

Etkinlikte sporculara ve ailelerine seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kürsüyü sembolik olarak çocuklara bırakarak onların başarılarıyla gurur duyduğunu vurguladı. Karabağlar’ın geleceğini spor ve sanatla inşa etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Kınay, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda, sporun disiplini ve sanatın estetiğiyle büyümesi en büyük önceliğimizdir. Onların bu enerjisiyle daha güçlü bir Karabağlar yaratacağız," dedi. Tören sonunda tüm branş temsilcilerine etkinlik kupaları takdim edilirken, her öğrenciye özel spor çantaları hediye edilerek spor teşvik edildi.

Spora yatırımda rekor sayılar: 14 branşta 16 tesis

Karabağlar’da spor sadece çocuklarla sınırlı kalmayıp, toplumun tüm kesimlerine yayılıyor. Belediyenin Spor Müdürlüğü aracılığıyla 16 farklı tesiste sunduğu 14 ayrı branş seçeneği, 2025 yılı verilerine göre tam 7 bin 28 vatandaşa ulaştı. Futbol ve basketbol gibi popüler dalların yanı sıra bocce, taekwondo, tenis ve halk oyunları gibi alanlarda da eğitimler verilirken; yetişkinler için sunulan pilates, zumba ve aerobik kursları yoğun ilgi görüyor. Ayrıca mahalle bazlı başlatılan sabah sporları etkinlikleri ile Karabağlar’da sağlıklı yaşam kültürü kentin dokusuna işleniyor.

