Son Mühür- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı üst düzey görüşmelere sahne olacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan ziyaret açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Duran, açıklamasında, görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki yakın müttefiklik temelinde yürüyen ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirileceğini belirtti.

CHP’den ziyaret ve soruşturma yorumu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, İngiltere Başbakanı Starmer’ın Türkiye ziyareti ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmayı değerlendirdi.

İktidarın dış politika ve iç siyasette çelişkili tutumlar sergilediğini öne süren Tan, “İngiltere ile tarihin en iyi dönemini yaşadıklarını söyleyip övünüyorlar. İngiltere’nin Eurofighter satışında Katar nezdinde lobi yaptığını gururla anlatıyorlar. Aynı zamanda İngiltere istihbaratının İstanbul’da düzenlediği siber ihbar hattı lansmanına da ev sahipliği yaptılar” dedi.

Tan, bu gelişmelerin ardından İmamoğlu hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma açılmasına dikkat çekerek, “İngiltere Başbakanı’nın ziyareti öncesinde birine ‘İngiliz ajanı’ dedirtip milyonların oyuyla seçilmiş belediye başkanımıza trajikomik suçlamalar yöneltiyorlar. Üstelik bu kişinin ortağı olan İngiliz firmaya da siber güvenlik ihaleleri verildiği ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Tan, açıklamasında ayrıca, “Madem bir casusluk olayı tespit ettiniz, o zaman İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırın. Ya da Londra Büyükelçimizi İngiliz makamlarına gönderin” sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli Hüseyin Gün’ün “iş insanı kimliği altında istihbarat faaliyeti yürüttüğü” ve kriptolu haberleşme programı üzerinden “Jupiter1881” kullanıcı adıyla, “Bluestar81” rumuzlu Necati Özkan ile iletişim kurduğu öne sürüldü.

Savcılık iddialarında, İmamoğlu’nun yönettiği ileri sürülen “çıkar amaçlı örgütün” Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmayı hedeflediği, 2019 yerel seçimleri döneminde seçmen bilgilerini yabancı istihbarat servisleriyle paylaştıkları iddiasına yer verildi.

Belgelerde dikkat çeken detaylar

Soruşturma dosyasında, Hüseyin Gün’ün günlük notlarında Türkiye’de görüştüğü kişi ve kurumlara ilişkin kayıtlar bulunduğu, bu temasların İngiltere lehine yürütülen faaliyetler kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.

Gün’ün, İngiltere’de siyasi bağlantıları olan kişilerle Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi paylaştığı iddia edilirken, dosyada yer alan belgelerin incelemesi sürüyor.