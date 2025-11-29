Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultay’ın ikinci günü, Ankara Arena’da saat 10.00’da başladı. Yoğun katılımın olduğu kurultayda ilk olarak tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış konuşmasını yaptı.

Kurultay salonu, “Güçlü Yurttaş”, “Güvenli Gelecek”, “Kazanan Türkiye” sloganları ve tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı özel pankartlarla donatıldı. Ayrıca salonun en dikkat çeken görsellerinden biri, Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın birlikte yer aldığı “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı oldu.

Genel Başkanlık seçimi saat 15.30’da başladı. 1333 geçerli oyun tamamını alan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçilerek koltuğunu korudu.

"CHP İKTİDARA HAZIRDIR"

Teşekkür konuşmasını yapan Özgür Özel, "Büyük bir disiplinle kargaşa olmadan herkes görev bilinciyle harika bir gün geçirdik. Bütün Türkiye’ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdır. Sonuçlar açıklandı. Parti tarihinde genel başkana verilmiş en yüksek oyu vererek Türkiye’ye muazzam bir mesaj verdiniz. 1333 oyu üzerime almıyorum bu sizin mesajınız" dedi.