İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yol açan “casusluk” soruşturmasında dikkat çeken yeni ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli Hüseyin Gün’ün savcılığa verdiği beyanlarda, İBB’ye ait kurumsal e-posta ve şifrelerin “Osint” adlı açık kaynak istihbaratı programı üzerinden erişildiği öne sürüldü.

“Necati Özkan beni Osint programına yönlendirdi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve Melih Geçek hakkında “casusluk” suçlamasıyla sürüyor.

Şüpheli Hüseyin Gün, savcılık ifadesinde 2019 yerel seçim sürecinde Necati Özkan’ın yönlendirmesiyle “Osint” adlı açık kaynak istihbaratı programı üzerinden araştırmalar yaptıklarını anlattı. Gün, “Osint’te İBB’ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreye rastladık. Bu verilerle belediye içi yazışmalara ve bilgi akışına ulaşabiliyorduk, ancak müdahale etme imkanı yoktu” dedi.

Gün, “Necati Özkan, bu sistemin nasıl çalıştığını bilen biriydi. Bana bu programa bakmamı söyledi. Daha sonra kontrol ettiğimizde, ilk bulduğumuz verilerden daha fazlasına erişebildiğimizi gördük. Osint’te yer alan bilgiler ya sızdırılmış ya da bilinçli olarak oraya yüklenmişti” ifadelerini kullandı.

“Analizleri Özkan’a verdim, o da başkana iletti”

Gün, ifadesinin devamında ellerindeki verileri analiz ederek Necati Özkan’la paylaştıklarını ve bu analizlerin İmamoğlu’na iletildiğini öne sürdü.

“Yaptığımız analizleri Necati Özkan’a veriyordum. O da başkana, yani Ekrem İmamoğlu’na iletiyordu. Yazışmalarda ‘Mayor’ olarak geçen kişi de İmamoğlu’dur. Bizim kullandığımız sistemin kurucusu, Amerika istihbarat servisinde görev yapmış bir isimdi” diyen Gün, çalıştıkları “Piiq” adlı şirketin analizlerinin seçim sürecinde kampanyaya katkı sağladığını söyledi.

“İstanbul Senin projesi toplantısında yer aldım”

Gün, 2019 seçimlerinden sonra Necati Özkan, Melih Geçek, Yavuz Saltık ve Şenay isimli kişilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantıda “İstanbul Senin” adlı projenin tanıtımının yapıldığını ifade eden Gün, “O dönem bu isimde bir uygulama yoktu. Melih Geçek’i özel sektörde IT alanında çalıştığını söylediler, kısa süre sonra belediyede göreve başlayacağını öğrendim” dedi.

“Yanardağ’a röportaj sorusu önerdim”

Hüseyin Gün, gazeteci Merdan Yanardağ’la da manevi annesi aracılığıyla tanıştığını anlattı. Gün, “Yanardağ’ın kanalına zaman zaman maddi destekte bulundum. Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı röportajda sorulmasını istediğim bazı soruları önermiştim. Benimki yalnızca tavsiyeydi” şeklinde konuştu.

Seçim sürecinde analiz ve raporlamalarla İmamoğlu’nun kampanyasına destek olduklarını belirten Gün, “Tüm yönlendirmelerimiz Necati Özkan üzerinden yürüdü ve İmamoğlu’nun bilgisi dâhilindeydi. Seçim sonrası Saraçhane’de kendisini ziyaret ettik. Teşekkür ederek çalışmalarımızdan haberdar olduğunu ifade etti” dedi.