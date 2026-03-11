ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 12. gününe girerken, gerilim denizlere kaydı. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik sert uyarılarda bulundu. “İran’a saldıranlarla bağlantısı olan hiçbir gemi Boğaz’dan geçemez. Denemek isteyen olursa yaklaşsın ve görsün” açıklaması sonrası bölgedeki güvenlik riskleri arttı.

İki gemi hedef alındı

Bu sabah İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan iki gemiye füze saldırısı gerçekleştirdi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), saldırıların sadece dakikalar arayla gerçekleştiğini duyurdu. İlk hedef, Umman kıyılarından yaklaşık 11 deniz mili açıkta bulunan bir gemi oldu. Patlama meydana gelirken, geminin mürettebatı tahliye edildi. İkinci gemi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinin 50 deniz mili kuzeybatısında vuruldu.

Türk gemileri güvende

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk gemisinin bulunduğunu belirterek, “Gemilerimizde herhangi bir sorun yok” dedi. Bölgedeki Türk gemilerinin güvenliğiyle ilgili endişelere açıklık getirildi.

Devrim Muhafızları’ndan önceden yapılan uyarı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, bölgeyi etkileyecek ciddi bir tehdit açıklaması yapmıştı: “İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçemez. Şüphe edenler gelerek denesin.” Bu açıklamanın ardından gerçekleşen saldırılar, söz konusu tehdidin uygulanması olarak yorumlandı.

ABD’den sert uyarı

ABD Başkanı, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatını engelleme girişiminde bulunması halinde ülkesinin çok sert bir yanıt vereceğini belirtmişti. Açıklamada, “Eğer İran petrol akışını durduracak bir adım atarsa, ABD tarafından bugüne kadar gördüklerinden 20 kat daha güçlü karşılık alacaktır” ifadeleri kullanıldı.