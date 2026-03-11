Son Mühür- İspanya’nın resmi gazetesinde yayımlanan kararla birlikte Madrid yönetimi, İsrail’de görev yapan büyükelçisini geri çektiğini duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, bundan sonraki süreçte İspanya ile İsrail arasındaki ilişkilerin maslahatgüzarlık düzeyinde sürdürüleceğini belirtti.

Sanchez yönetimi İsrail’e yönelik eleştirileri artırmıştı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, özellikle Gazze’de yaşanan gelişmeler ve İran ile yaşanan gerilimler konusunda Avrupa’daki en sert açıklamaları yapan liderlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sanchez yönetimi, 2024 yılında İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin devletini resmen tanıma kararı almıştı. Bu adım, Avrupa siyasetinde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirilmişti.

İsrail’e silah ve lojistik kısıtlamaları getirilmişti

İspanya hükümeti, İsrail’e yönelik kısıtlayıcı politikalarını 2025 yılında daha da genişletti. Eylül 2025’te alınan kararla birlikte İsrail’e yönelik silah satışı yasağı kalıcı hale getirildi.

Ayrıca İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilerin İspanyol limanlarına girişine de izin verilmedi. Madrid yönetimi bu kararların, uluslararası hukuka ve sivillerin korunmasına yönelik bir tutumun parçası olduğunu açıklamıştı.

Sanchez: “Savaş istemiyoruz”

İran ile yaşanan gerilim sırasında ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri kullanma talebini de reddeden Başbakan Pedro Sanchez, savaş karşıtı bir tutum sergilediklerini vurguladı.

Sanchez konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Her şeyden önce, hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlal edilmesine hayır diyoruz; özellikle de sivil nüfusu koruyan hukukun ihlaline karşıyız. Dünyanın sorunlarının yalnızca çatışmalar ve bombalar yoluyla çözülebileceği anlayışını kabul etmiyoruz.”

İspanya’nın dış politikadaki çizgisinin net olduğunu belirten Sanchez, sözlerini şöyle sürdürdü: “İspanya hükümetinin bu konudaki tutumu net ve tutarlıdır. Ukrayna’da da Gazze’de de aynı ilkeleri savunuyoruz. İspanya’nın tavrı açıktır: Savaşa hayır.”