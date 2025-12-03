Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, alınan sonucu ağır bir dille eleştirdi.

“Kazanmak adına hiçbir şey göstermedik”

Bulgar teknik adam, takımının performansını yetersiz bulduğunu açık bir şekilde dile getirerek şu sözleri kullandı:

“Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik.”

Stoilov, mağlubiyetin sorumluluğunu tamamen üzerine aldığını belirterek, “Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok,” ifadelerini kullandı.

Göztepe’de odağı lig maçlarına çevirecek

Kupadan elenen Göztepe’de teknik ekibin ve oyuncuların moralinin düştüğü gözlenirken, Stoilov’un açıklamaları sonrası takımın rotasını yeniden lig mücadelesine çevirmesi bekleniyor.

Bulgar çalıştırıcının önümüzdeki süreçte kadroda değişikliklere gidip gitmeyeceği ise merak konusu.