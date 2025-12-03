Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sürpriz bir sonuç yaşandı. TFF 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konuk ettiği Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek adını kupada gruplara yazdırdı.

İzmir ekibi güçlü kadrosuna rağmen tur biletini rakibine kaptırırken, İstanbul ekibi taraftarlarının büyük coşkusuyla sahadan galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan Göztepe gole yaklaşamadı

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 6. dakikada geldi. Göztepe’den Janderson, kaleci Muhammed Fatih’e baskı yaparken top oyuncuya çarpıp direğin dibinden auta çıktı. Bu pozisyon İzmir ekibinin erken gol fırsatı olarak kayda geçti.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golü 10. dakikada geldi

Ev sahibi ekip aradığı golü 10. dakikada buldu. Alperen’in pasıyla buluşan Barış, ceza yayı gerisinden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Bu gol maçın tek sayısı olurken, Göztepe kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamadı.

İlk yarıda kaçan fırsatlar

Dakikalar 37’yi gösterdiğinde Beyoğlu Yeni Çarşı, farkı artırmaya yaklaştı. Efkan, sol çaprazdan aşırtma bir vuruş denedi ancak top üstten dışarı gitti.

41. dakikada bu kez sahneye Göztepe’den İsmail Köybaşı çıktı. Ogün’ün sağ kanattan içeri gönderdiği topa sol çaprazdan gelişine vuran Köybaşı’nın şutu yan direğe çarpıp auta çıktı.

Göztepe ikinci yarıda direklere takıldı

Mücadelenin 68. dakikasında Göztepe tehlikeli geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Tibet kafayla topu indirdi, Miroshi penaltı noktasından sert vurdu; kalecinin müdahalesine rağmen top direkten döndü.

Maçın en dramatik anı ise 90+4’te yaşandı. Janderson’un sol kanattan yaptığı ortada Arda Okan kale önünde iyi yükseldi, kafa vuruşunda top bir kez daha üst direkte patladı.

Final düdüğü geldi: Göztepe elendi

Son dakikalarda baskısını artırmasına rağmen golü bulamayan Göztepe, kupaya erken veda etti. Beyoğlu Yeni Çarşı ise aldığı bu değerli galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara yükselen taraf oldu.