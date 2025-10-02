Son Mühür - Dünyanın en popüler çevrim içi müzik platformlarından biri olan Spotify, Türkiye'deki abonelik fiyatlarını artırma kararı aldı. Bireysel, öğrenci, Duo ve aile paketlerinde belirgin fiyat artışları gerçekleşti. Ayrıca ücretsiz deneme seçeneğinin kaldırılması da kullanıcıların tepkisine neden oldu.

İşte yeni abonelik ücretleri

Bireysel paket 59,99 TL’den 99 TL’ye,

Öğrenci paketi 32,99 TL’den 55 TL’ye,

Duo paketi 79,99 TL’den 135 TL’ye,

Aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye yükseltildi.

Ücretsiz deneme fırsatı da kaldırıldı

Bu zamlarla birlikte Spotify, Türkiye’de abonelik ücretlerine ortalama %66 oranında artış yapmış oldu. Ayrıca bugüne kadar yeni kullanıcılara sunduğu bir aylık ücretsiz deneme hakkı da kaldırıldı. Şirketin üst yönetiminde ise önemli bir değişiklik yaşanıyor. Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, yaklaşık 20 yılın ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.

1 Ocak 2026 itibarıyla yönetim kurulu başkanlığına geçecek olan Ek’in yerini, şirketin eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström’in “çift CEO” modeliyle devralacağı açıklandı. Ek, bundan sonra daha çok uzun vadeli stratejilere ve regülasyon süreçlerine odaklanacağını belirtti. Öte yandan Spotify, Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü bir soruşturmayla da karşı karşıya. Kurum, şirketin fiyatlandırma stratejileri, algoritmaları ve çalma listeleri aracılığıyla rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını araştırıyor.