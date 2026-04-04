Bursa’da siyasi gündemi sarsan gelişmede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, Bozbey’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “rüşvet almak” suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Bozbey’in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu işlemin geçici bir tedbir niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uygulamanın anayasal ve yasal dayanaklara uygun şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hukuki dayanaklar açıklandı

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine dayandırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, hakkında tutuklama kararı bulunan belediye başkanlarının görevden geçici olarak uzaklaştırılabileceği ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Bozbey hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Yetkililer, sürecin hukuki çerçevede devam edeceğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Bursa’da gözler yeni sürece çevrildi

Yaşanan gelişmenin ardından Bursa’da yerel yönetim sürecine ilişkin yeni adımların nasıl şekilleneceği gündeme geldi.

Kamuoyunda, belediye yönetiminde oluşacak yeni tablo ve geçici görevlendirmelere ilişkin beklenti artmış durumda.