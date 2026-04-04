Son Mühür / Osman Günden - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Evka-3 Mahallesi’nde asfalt küreğini eline alarak ilçenin çukur haritasına dair son verileri paylaştı. Sokaktaki 722 çukurun kapatıldığı müjdesi verilirken, belediye koridorlarında "bankamatik memuru" iddialarıyla açılan idari gediklerin gölgesi sahaya yansıdı. İlçedeki 5 bin çukurun varlığını itiraf eden yönetim, bir yandan asfalt dökerek yolları onarmaya çalışırken; siyaset kulislerinde belediyenin aynı zamanda son haftada ortaya çıkan pek çok iddialara karşın sarsılan güveni de yamamaya çalıştığı iddiaları dolanıyor.

‘Hayalet’ isimleri unutturmaya yetmedi

Evka-3’te yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eşki, 90 günde 722 noktaya ulaştıklarını belirterek rakamları paylaştı. Ancak Bornova ve İzmir halkı, asfaltın sıcaklığından çok, belediye bünyesinde çalışmadan maaş aldığı öne sürülen ve yargıya taşınan personelin yarattığı bütçe deliklerini konuşuyor. Meclis toplantılarında AK Parti grubunun "nitelikli dolandırıcılık" çıkışlarına yanıt vermeye çalışan Başkan’ın, sokaktaki gerçek personelle verdiği fotoğraf, kadrolardaki "hayalet" isimleri unutturmaya yetmedi.

Yaz aylarını tamamen yol onarımına ayıracağını duyuran Eşki, yıl sonuna kadar ilçeyi pürüzsüz bir asfalta kavuşturma sözü verdi. Bornovalılar ise sıcaklarda sadece yolların düzelmesini değil usulsüzlük iddialarının da netleşmesini bekliyor.