Son Mühür - Pentagon’da üst düzey görev değişiklikleri sürüyor. Savunma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasının ardından iki üst düzey generalin daha görevine son verildi.
Hangi generaller görevden alındı?
Washington Post’un haberine göre görevden alınan isimlerin, Eğitim ve Dönüşüm Komutanlığı Başkanı General David Hodne ile Ordu Din İşleri Şefi Tümgeneral William Green Jr. olduğu ifade edildi.
Sean Parnell doğruladı
Daha önce CBS, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George’dan derhal istifa etmesini ve emekliliğe ayrılmasını istediğini duyurmuştu. Bu bilgi daha sonra Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından da doğrulandı.
'Kapsamlı yeniden düzenleme' gündemde
Öte yandan Aralık ayında The Washington Post, Savunma Bakanlığı’nda üst düzey yetkililerin ordu komuta yapısında kapsamlı bir yeniden yapılanma planını değerlendirdiğini aktarmıştı. Bu çerçevede bazı önemli karargahların statüsünün düşürülmesi ve üst düzey generaller arasındaki yetki dağılımının yeniden düzenlenmesi seçenekler arasında bulunuyor.