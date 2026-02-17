Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmede, göreve gelinen günden bu yana Buca’da yürütülen çalışmalar, sosyal belediyecilik uygulamaları ve önümüzdeki döneme ilişkin projeler ele alındı.

Spor, üretim ve sosyal destek projeleri sunumda yer aldı

Başkan Duman, sunumunda Yıldız Mahallesi’nde hizmete açılan ve Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan Sporium Spor Merkezi’nden, Söğüt mevkisinde hayata geçirilen 4 bin metrekarelik seraya kadar birçok projeye yer verdi. Kent Lokantaları, Ova bölgesinde 8 Mart’ta hizmete açılması planlanan ve Kadın Danışma Merkezi olarak kullanılacak yeni merkez, nisan ayında açılması hedeflenen soğuk hava deposu ile bin öğrenci kapasiteli Edip Akbayram Etüt Merkezi de sunumda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Altyapı ve üretim projeleri de gündemdeydi

Sunumda ayrıca Söğüt mevkisindeki serada üretilen ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulacağı Halk Market çalışması, yol yapım ve bakım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla belediyeye kazandırılan asfalt yama robotu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle faaliyete geçmesi planlanan Asfalt Plent Tesisi projeleri paylaşıldı.

“Buca için çalışmaları paylaştık”

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı: “Baba ocağımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret ettim. Buca’mız için yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz projeler hakkında bilgi paylaştım.” Duman, açıklamasında Genel Başkan Özgür Özel’e yakın ilgisi ve destekleri için teşekkür etti.