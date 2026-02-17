Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde 2013 yılından bu yana çözüm bekleyen ve taş ocağı olarak bilinen riskli alanda önemli bir eşiği aştı. Yaklaşık 150 hak sahibini ilgilendiren ve 2,59 hektarlık alanı kapsayan bölgeye ilişkin imar planı değişiklikleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak resmi sürece alındı.

Planlar askıya çıkarıldı

Bakanlık tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, İzmir İl Müdürlüğü’nde ilan edilerek askıya çıkarıldı. Planlar 24 Şubat Salı gününe kadar askıda kalacak. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından planların kesinleşmesi bekleniyor.

Planların yürürlüğe girmesiyle birlikte, bölgede kentsel dönüşüm süreci başlatılacak. Böylece vatandaşların can ve mal güvenliği esas alınarak daha sağlıklı ve güvenli konutların yapılması sağlanacak.

Mağduriyet yaratmadan dönüşüm hedefi

Hazırlanan planlarla, tüm hak sahiplerinin ikamesinin sağlanması, yeterli konut stoğunun oluşturulması, taş ocağı bölgesine ilişkin güvenlik önlemlerinin alınması ve dönüşüm sürecinin uygulanabilir hale getirilmesi amaçlandı. Çevredeki yapılaşma koşullarıyla uyumlu şekilde hazırlanan planlar, yıllardır süren belirsizliğin sona erdirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

“En kritik eşiği aştık”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Cumhuriyet Mahallemizdeki eski taş ocağı bölgesinde 13 yıldır süregelen imar sorununu çözüme kavuşturmak adına göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kararlılıkla çalıştık. 2,59 hektarlık bu riskli alanda, yaklaşık 150 hak sahibimizi ilgilendiren planlama sürecinde en kritik aşamayı geride bıraktık.”

Ünsal, planların onaylanarak askıya çıkmasının ardından depreme dayanıklı ve modern şehircilik ilkelerine uygun bir dönüşüm sürecinin başlayacağını vurgulayarak, “Askı sürecinin ardından, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden kentsel dönüşüm adımlarını atacak ve bölge halkının geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacağız” dedi.

Kentsel dönüşümün önü açılıyor

Planların kesinleşmesiyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm süreci hayata geçirilecek. Bölge halkının güvenli konutlara kavuşması ve sağlıklı yapılaşmanın başlaması hedefleniyor.