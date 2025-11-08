Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki önemli şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Kurulun haftalık bültenine göre Pasifik Holding A.Ş. paylarını 1,50 TL, Vakıf Faktoring A.Ş. ise 14,20 TL fiyatla yatırımcılara sunacak. Böylece her iki şirket de Borsa İstanbul’da işlem görecek yeni halka arzlar arasında yerini alacak.

Borçlanma araçlarına ve fonlara da onay çıktı

SPK ayrıca, Deniz Yatırım, Ereğli Tekstil, Ofisfinans, TEB Faktoring, InvestAZ, ve Gürmat Elektrik gibi şirketlerin toplamda yaklaşık 25 milyar liralık borçlanma aracı ihracına izin verdi.

Kurul, ayrıca Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. için 40 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama A.Ş. için 6 milyar liralık, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. için 1 milyar liralık ve Fibabanka Atlasdenim Varlık Finansmanı Fonu için 2 milyar liralık kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihraç başvurularını onayladı.

Yeni yatırım araçları arasında ayrıca Inveo Portföy’ün Mobilfon Girişim Sermayesi Fonu ile Ziraat Portföy’ün BioNova ve Finova özel girişim fonlarının kuruluş taleplerine de izin verildi.

İdari para cezaları, işlem yasakları ve suç duyuruları

Kurul, piyasa düzenini ihlal eden işlemler nedeniyle 13 tüzel ve 2 gerçek kişiye toplam 71 milyon 827 bin 670 TL idari para cezası kesti. Ayrıca 8 gerçek ve 1 tüzel kişiye geçici işlem yasağı getirildi, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SPK, izinsiz faaliyet gösteren 5 internet sitesi ile 25 yabancı kripto platformuna erişim engeli için de yasal süreç başlattı. Bu kararlar, Türkiye’de izinsiz yatırım ve kripto varlık işlemleriyle mücadelede SPK’nın kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.