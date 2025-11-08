Türkiye’de yem ve gıda sektörlerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Arpa ve mısır ithalatına ilişkin tarife kontenjanları, Cumhurbaşkanı Kararı ile 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı. Söz konusu karar, bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olası artışın önüne geçilecek

Kararın uygulanmasına ilişkin detaylar, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek ve ithalat izinleri Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek. Tarife kontenjanı artışıyla birlikte, önümüzdeki dönemde yem fiyatlarında olası artışların önüne geçilmesi ve hayvansal üretim maliyetlerinin dengelenmesi bekleniyor.