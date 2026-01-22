Son Mühür- Sözcü Tv'nin bakanların icraatlarına yönelik verdiği karne, RTÜK'ü harekete geçirdi.

Oy çokluğuyla verilen yüzde 1'lik idari para cezasına itiraz CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen İlhan Taşcı'dan geldi.

''Bugün yapılan Üst Kurul toplantısında SZC’de yayımlanan “İçinizden Biri” programında bakanların icraat ve performansları değerlendirilirken “otur sıfır”, “koca bir sıfır”, “sıfırın da sıfırı” şeklindeki değerlendirmelerin eleştiri sınırını aştığı, küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelik taşıdığı gerekçesiyle % 1 idari para cezası verildi.'' diyen İlhan Taşcı,

''Oy çokluğuyla alınan karar 6112 sayılı Kanun’un 8/1-ç “… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” maddesine dayandırıldı.

AİHM'nin kararı var...



RTÜK, bakanlara verilen karne notlarındaki sıfırları eleştiri sınırını aşmak olarak yorumluyor ancak AiHM’in yerleşik içtihatlarında da belirttiği gibi “…hükûmetler kullandıkları kamu gücünden dolayı kendilerine yöneltilmiş en ağır eleştirileri bile hoşgörü ile karşılamak zorundadır.” kararını yok sayıyor.

Sağlıklı bir demokraside, medya ve basın veya siyasi partiler gibi siyasal alanda yer alan diğer aktörlerin kamusal denetim işlevini hiçe sayan RTÜK’ün tek motivasyonu bakanların eleştirilmesine tahammül edememesi.

RTÜK’ün yaklaşım, hal ve gidişatı kocaman bir sıfırı fazlasıyla hak ediyor.'' değerlendirmesinde bulundu.