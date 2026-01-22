Son Mühür- Kosova Cumhuriyeti’nde 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü parlamento seçimleri, Türk toplumunun siyasi temsilinde istikrarın önemini bir kez daha tescilledi. Kosova Türk siyaset tarihinin ilk ve en köklü siyasi hareketi olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), sandıktan çıkan sonuçlarla birlikte parlamentodaki güçlü varlığını korumayı başardı. Partinin kurumsal hafızası ve parlamenter sistemdeki sarsılmaz konumu, yeni kurulacak hükümet senaryolarında kilit bir rol oynamaya devam ediyor.

Yeni hükümet senaryolarında Fikrim Damka faktörü

Seçim sonrası şekillenecek olan koalisyon görüşmelerinde, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ismi stratejik bir ağırlık kazandı. Siyasi kulislerde, Damka’nın yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmesine yönelik ihtimaller kuvvetli bir şekilde dile getiriliyor. Türk toplumunun taleplerini hükümetin en üst kademesinde temsil etme potansiyeli taşıyan Damka, deneyimli siyasetçi kimliğiyle yeni yürütme organının vitrin isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Başarıyla tamamlanan Bakanlık dönemi

Fikrim Damka’nın yeni dönemdeki bu güçlü adaylığı, geçtiğimiz hükümette sergilediği başarılı performansla doğrudan ilişkilendiriliyor. Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, toplumsal kalkınma ve bölgesel projeler noktasında sergilediği vizyoner tutum, kendisini hükümetin en üretken isimleri arasına yerleştirmişti. Bakanlık koltuğunda başlattığı projelerin büyük bir titizlikle tamamlanmış olması, Damka’nın icracı ve sonuç odaklı yönetim anlayışını da kanıtlar nitelikte.

Parlamentoda kurumsal süreklilik ve güç birliği

KDTP’nin önümüzdeki yasama döneminde de aktif ve sonuç alıcı bir siyaset izlemesi bekleniyor. Fikrim Damka liderliğinde parlamentoda temsil edilecek olan diğer iki milletvekilinin de KDTP çatısı altında tek vücut olması, partinin kurumsal bütünlüğünü perçinleyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Türk toplumunun çıkarlarını yasama faaliyetlerinde en üst seviyede savunacak olan bu kadro, partinin siyasi devamlılığını sağlarken aynı zamanda Kosova demokrasisindeki dengeleyici etkisini de sürdürecek.