Son Mühür- CHP Genel Merkezi'nin 10 OcakTa çalışan gazeteciler günü nedeniyle İzmir'de düzenlediği 'Ege Yerel Medya Buluşması'nın konuşmacıları arasında yer alan isimlerden biri olan Serap Belovacıklı, Sözcü Tv'den istifaya zorlandığı için istifa etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.



Ümit Özlale'yle dünya evine girmişti...



İYİ Parti'de başladığı siyasi serüvenini CHP'de sürdüren Ümit Özlale'nin eşi olan Serap Belovacıklı 29 Aralık tarihinde,

''Kuruluşundan itibaren gece-gündüz çalıştığım, yuvam gibi sahiplendiğim Sözcü TV’den karşılıklı anlaşarak, içim de çok acıyarak ayrıldım. Çok güzel zamanlarımız geçti, çok güzel insanlar tanıdım. Aile olduk, haksızlıklara birlikte direndik. Ama ne güzel direndik… :)

Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış. Bugüne kadar izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Ben yine bildiğimi, inandığımı söyleyemeye sizin tanıdığınız Serap Belovacıklı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın…'' mesajıyla Sözcü Tv'yle yollarının ayrıldığı haberini paylaşmıştı.



Sözcü Tv'ye veda etmesinin ardından bir yandan işsizlikle boğuşan Serap Belovacıklı diğer yandan mesleğin getirdiği sorunlardan uzak kalmanın özellikle sağlığına iyi geldiğine dikkat çekti.



İşsizim ama psikolojim düzeldi...



''İki haftadır işsizim'' diyen Belovacıklı,

''Her gün fönden kuruyan saçlarım, ağır makyajdan yorulan cildim hepsinden önemlisi psikolojim düzeldi. Deli değilmişiz arkadaşlar, çok habere maruz kalıyormuşuz.'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.