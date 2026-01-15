Milli sporcu, 12 kişiyle birlikte gözaltı listesinde yer aldı. Kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Halkbank gibi önemli kulüplerde forma giyen Çayırgan'ın bu gelişme, spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Daha önce 18 Ekim 2024 tarihinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle bir yıl spordan men cezası alan voleybolcu, şimdi yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki Derya Çayırgan kimdir ve kariyeri nasıl şekillendi? İşte tüm detaylar...

Derya Çayırgan'ın hayat hikayesi

9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya gelen Derya Çayırgan, Türk voleybolunun yetiştirdiği başarılı libero oyuncularından biri. Yeşilyurt altyapısında başlayan voleybol yolculuğu, onu Türkiye'nin en prestijli kulüplerine taşıdı. 1,68 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığında olan sporcu, libero pozisyonunun gerektirdiği çeviklik ve savunma yetenekleriyle dikkat çekti.

Profesyonel kariyerine 2005 yılında Yeşilyurt'ta başlayan Çayırgan, beş yıl boyunca bu kulübün altyapısında gelişimini sürdürdü. 2010 yılında Konya Ereğli Belediyespor'a transfer olarak üst düzey liglerde forma giymeye başladı.

Hangi takımlarda oynadı?

Derya Çayırgan'ın kariyerinde pek çok köklü kulüp yer alıyor. Konya Ereğli Belediyespor'daki iki yıllık performansının ardından 2011 yılında Galatasaray forması giydi. Sarı-kırmızılı takımda 2013 yılına kadar kalarak başarılı günler geçirdi.

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan libero, kadın voleybol takımının önemli isimlerinden biri haline geldi. Ardından Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank gibi kulüplerde forma giydi. Halkbank'ta 2016-2019 yılları arasında üç sezon geçiren Çayırgan, bu dönemde önemli başarılara imza attı.

2019 yılında ikinci kez Galatasaray'a dönen sporcu, 2021 yılına kadar sarı-kırmızılı forma giydi. Çukurova Belediyespor ve PTT'de de oynayan Çayırgan, son olarak 2023 yılından bu yana Keçiören Belediyesi SigortaShop formasını taşıyordu.

Yasaklı madde kullanımı ve spordan men cezası

Derya Çayırgan'ın kariyerinde önemli bir kırılma noktası 18 Ekim 2024 tarihinde yaşandı. Yasaklı madde kullandığı tespit edilen sporcu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından bir yıl süreyle spordan men edildi. Bu ceza, onun profesyonel kariyerine ciddi darbe vurdu.

15 Ocak 2026 tarihinde ise ünlülere yönelik genişletilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Toplam 13 kişinin yakalandığı operasyonda Çayırgan'ın da bulunması, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma süreci devam ediyor.