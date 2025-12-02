Değişiklik, Sözcü Medya Grubu'nda üst düzey atamalarla tetiklendi. Yeni ekip, eski kadrodan çalışmak istemediği isimlerle yollarını ayırdı. Çalışanlar, sosyal medya üzerinden veda mesajları paylaştı ve gazeteciliğe devam edeceklerini vurguladı. Olay, medyada geniş yankı buldu.

Sözcü TV'de İşten Çıkarılan İsimler

İşten çıkarılan 14 gazeteci arasında öne çıkan isimler şöyle sıralandı. Fırat Fıstık, Gülşah İnce ve Meral Danyıldız gibi muhabirler, ani kararı sosyal medyada duyurdu. Fıstık, iki yıllık emeğinin ardından ayrıldığını belirtti ve meslektaşlarıyla birlikte yollara düştüğünü ifade etti.

Özgür Çakmakçı, kanalın Genel Yayın Yönetmeni olarak üç yıllık görev süresinin sonuna geldi. Hakan Durmuş ve Cem Özkeskin de veda paylaşımlarında kanalın başarılarını anımsattı. Özkeskin, İstanbul Haber Müdürlüğü'ndeki iki yıllık sürecini özetledi ve kurucu ekibe teşekkür etti.

Diğer ayrılanlar arasında Dora Mengüç, Emel Okaygün, Mehmet Bal ve Onurcan Kankal bulunuyor. Ozan Kelleci de listedeki isimlerden biri olarak kaydedildi. Bu ayrılıklar, kanalın haber odasını önemli ölçüde etkiledi.

Sözcü TV İşten Çıkarma Nedenleri

İşten çıkarmaların arkasında yönetim değişikliği yatıyor. Sözcü Medya Grubu Başkanlığı'na Yılmaz Özdil atandı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni pozisyonuna İpek Özbey, Genel Müdür görevine ise Güney Öztürk getirildi.

Yeni yönetim, eski kadrodan seçtiği isimlerle çalışmayı tercih etti. Bu yaklaşım, medya sektöründe sık rastlanan bir yapılanma stratejisi olarak değerlendirildi. Çalışanlar, ayrılık nedenini tam olarak bilmediklerini dile getirdi.

Özgür Çakmakçı, kanalın üç yılda elde ettiği başarıları vurguladı. Sansür ve baskılara rağmen bağımsız haberciliği zirveye taşıdıklarını belirtti. Bu süreç, kanalın reytinglerdeki lider konumunu da gündeme getirdi.

Sözcü TV Yönetim Değişikliği Etkileri

Ayrılıklar, kanalın yayın akışını doğrudan etkiledi. Gülşah İnce'nin 15.00'teki yayını iptal edildi. Bu durum, izleyicilerde şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada tartışmaları tetikledi.

Sözcü TV, 1 Mart 2023'te yayın hayatına başlamıştı. Kısa sürede haber kanalları arasında zirveye yerleşti. 14 kişinin ayrılması, bağımsız yayıncılık imajını sorgulattı.

Çakmakçı, ekibin cesaretini ve ülkeye umut olduğunu ifade etti. Ayrılan gazeteciler, yeni mecralarda buluşma dileğinde bulundu. Kanal, bu değişiklikle yeni bir döneme girdi.