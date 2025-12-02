Son Mühür - Türkiye, yeni Papa 14. Leo’nun ziyaretini tartışırken, Papa’nın uğradığı İznik’te ev kiralarındaki artış sosyal medyada gündeme oturdu. Ziyaretin duyurulmasının ardından bölgede fiyatların yükseldiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, "Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı. Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda." dedi.

Sözcü’nün haberine göre, İznik’te konut kiraları ve satış fiyatları, Papa 14. Leo’nun ziyareti sonrasında yükseldi. Konut piyasasında genel bir durgunluk yaşanmasına rağmen İznik’te fiyat artışı sosyal medyada gündem olurken, satış sitelerinde “Bazilika manzaralı ev” ilanlarının sayısı da arttı.

Yaşanan bu artışı değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen şunları söyledi:

“Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı. Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda. Konut metrekare bakınca son 1 yılda yüzde 59.24’lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu"