Tokat siyasetini ve kamuoyunu sarsan bir olay yaşandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun makam odasında yapılan güvenlik kontrollerinde dinleme cihazı tespit edildi. Durumun derhal adli makamlara bildirilmesi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, Başkan Yazıcıoğlu bu durumu "hayasız bir saldırı" olarak nitelendirerek faillerin adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

Canikli Konağı'ndaki makam odası güvenlik altına alındı

Tokat Belediyesi’nden yapılan resmi yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’nda bulunan ve vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimlerince rutin kontroller yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, bu kontrollerin sonucunda makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bilgisi teyit edildi.

Belediye, tespitin hemen ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne haber verildiğini ve acilen adli ve teknik süreçlerin başlatıldığını duyurdu. İncelemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla başkanlık binasının ve ilgili alanların güvenlik altına alındığı ve titiz bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Belediye, sürecin ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle takip edildiğini ve yasal çerçevede gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.

Başkan Yazıcıoğlu: "Karanlık saldırılar bizi yolumuzdan döndüremeyecek"

Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaşanan durumu "yeni bir hukuksuzluk, ilkesizlik ve ahlaksızlık" olarak tanımladı. Göreve geldiği ilk günden itibaren şahsına ve Tokat Belediyesi’ne yönelik planlı dezenformasyon ve karalama operasyonlarının aralıksız sürdüğünü belirten Yazıcıoğlu, dinleme cihazının bu operasyonların bir parçası olduğunu ima etti.

Yazıcıoğlu, makam odasının "Tokatlılara ait" olduğunu vurgulayarak, "Hamdolsun bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu’nun yolunda ilerleyip, halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan, ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dualar aldık," dedi.

"Kim olursa olsun hesap verecek" tehdidi

Başkan Yazıcıoğlu, ne sosyal medyadan gelen saldırıların ne iftiraların ne dinleme cihazlarının ne de siber korsanlıkların kendilerini Tokat sevdası yolundan döndüremeyeceğini kesin bir dille ifade etti. "Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle, Tokat’ımıza hizmetten asla geri durmayacağız," diyerek kararlılığını yineledi.

Dinleme cihazının tespitinin ardından olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine resmen başlanıldığını belirten Yazıcıoğlu, açıklamasını şu çarpıcı cümlelerle sonlandırdı: "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir." Tokat Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğinin altını çizdi.