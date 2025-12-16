Saymaz, Mehmet Akif Ersoy’un “hiç kullanmadım” yönündeki iddiasını sert ifadelerle eleştirdi:

"Mehmet Akif Ersoy kamuoyuna bir açıklama yapması gerekir. Nedir bu? Bu rezalet nedir? Kamuoyunu kandırmak, uyuşturucu kullanmaktan daha tehlikeli bir eylem. Bu iki gün sonra çökecek zaten. Mehmet Akif Ersoy kamuoyunu, yurttaşları açıkça kandırmıştır. Açıkça alay etmiştir. Eğer böyle olmadığını iddia ediyorsa açıklama yapması gerekir."

Saymaz, kendisine mesaj gönderen spiker Ela Rümeysa Cebeci’ye de değinerek şunları ifade etti:

"Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse. Esrar var. Kokain var. Sentetik madde var. Ne bulduysa içmiş. Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi işletmeye mi çalışıyorsunuz? Bana diyor ki: ‘Ben Mehmet Akif Ersoy’la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 8'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.’ Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik, diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun. Neredeyse tinere de dadanmış yani. Tedavi olacak kadına sabah haberlerini teslim ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaparak bu durumu örtüyor."