Son Mühür- Medya sektörü Sözcü Tv'de Yılmaz Özdil'le başlayan radikal değişimi konuşuyor. Yılmaz Özdil'in göreve başlamasına sayılı saatler kala Sözcü Tv'de Fırat Fıstık, Meral Danyıldız, Ozan Kelleci, Gülşah İnce, Hakan Durmuş, Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, Cem Özkeskin, Dora Mengüç, Emel Okaygün, Mehmet Bal, Onurcan Kankal ve Serkan Alan'ın da olduğu isimlerle yolar ayrılmıştı.



Magazin ve müzik programları geliyor...



Tele2 Haber programına konuk olan deneyimli gazeteci Can Ataklı, Özdil yönetimindeki Sözcü Tv'de yeni yayın planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''Halk Tv'den transfer Ekrem Açıkel hafta sonu ana habere kaydırılıyor. Hafta içi de bir ya da iki gün program yapacak.'' diyen Ataklı,

''Sözcü Tv ana haber uzun süredir ABD'de bulunan Serdar Cebe'nin.

Serdar Cebe'nin gelmesiyle mevcut ana haberi sunan Can Coşkun'a öğle haberleri teklif edilecek. Can Coşkun biraz haklı olarak üzülmüş.

Yılmaz Özdil CEO, yani medya grup başkanı olarak bütün grubun başkanı. İpek Özbey Sözcü Tv'nin Genel Yayın Yönetmeni, Güney Öztürk ise Sözcü Tv Genel Müdürü olarak görev yapacak'' bilgisini paylaştı.



Özlem Gürses'le yollar ayrılmış...



''Özlem Gürses'le yollar ayrılmış.'' diyen Can Ataklı,

''Serap Belovacıklı ve Sinem Fıstıkoğlu görevlerine devam edecek.

Büyük ihtimalle saat başı haberler kalkacak.

Yerlerine magazin ve müzk programları geliyor.'' ifadelerine yer verdi.