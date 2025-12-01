Son Mühür- Sözcü Tv'de Fırat Fıstık, Meral Danyıldız, Ozan Kelleci, Gülşah İnce, Hakan Durmuş, Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, Cem Özkeskin, Dora Mengüç, Emel Okaygün, Mehmet Bal, Onurcan Kankal ve Serkan Alan'ın da olduğu isimlerle yolların ayrıldığı öğrenildi.

Yılmaz Özdil'in kanalın Genel Yayın Yönetmenliğe getirilme haberleri sonrası bu sabah kuruma mesai için gelen gazetecilere işten çıkarıldıkları duyuruldu.

Gönlüm de vicdanım da rahat...



Gazeteci Meral Danyıldız,

''Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 01.12.2025 sabahı yine son üç yıldır olduğu gibi haber yapmak için Sözcü TV’ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı… Nedenini hâlâ bilmiyoruz.

Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum.



Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim, gönlüm, vicdanım çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet'' mesajıyla işten çıkartıldığını duyurdu.

Biri de benim...

Sunucu Gülşeh İnce de,

''Sözcü Tv'de yönetim değişikliği nedeniyle yeni yönetimin çalışmak istemediği meslektaşlarımdan biri de benim... Yollar ayrıldı. 15:00'teki yayın iptal'' sözleriyle işten çıkartılanların arasında kendisinin de olduğunu açıkladı.