Ardahan’da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle Cemal Tural Tabiat Parkı, güvenlik gerekçesiyle 1 Aralık itibarıyla geçici olarak kapatıldı. Parkın ilkbaharda yeniden açılması planlanıyor.

Hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü

Ardahan Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Cemal Tural Tabiat Parkında hava sıcaklıklarının sert şekilde düşerek sıfırın altına indiğini açıkladı. Park içinde bulunan su kaynaklarının da tamamen donduğu belirtildi.

Valilikten resmi açıklama

Valilik tarafından yapılan duyuruda, bölgede oluşan mevsimsel koşulların hem ziyaretçiler hem de doğal yaşam için risk oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, parkın kış dönemi boyunca kapalı kalacağı duyuruldu.

“1 aralık itibarıyla ziyarete kapatılmıştır”

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve alandaki suların donması nedeniyle tabiat parkı, 1 Aralık itibarıyla kış mevsimi boyunca ziyarete kapatılmıştır.

Parkımız, koşulların elverişli hale gelmesiyle birlikte ilkbahar döneminde yeniden ziyarete açılacaktır. Cemal Tural Tabiat Parkı, güvenlik amacıyla 7/24 fotokapan sistemleriyle izlenmektedir. Ziyarete kapalı dönemde alana izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem uygulanacaktır.”

Baharla birlikte yeniden açılacak

Parkın, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte ilkbaharda yeniden ziyaretçilere açılması planlanıyor. Valilik, vatandaşları güvenlik kurallarına uymaya ve kapalı dönemde parka giriş yapmamaya çağırdı.