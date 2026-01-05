SON MÜHÜR/ Emine Kulak - Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanıklar, bugün dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşmada, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, savunmasında bilirkişi raporunda 27 milyon TL olarak gösterilen zararın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu davanın 4'üncü duruşması gerçekleştiriliyor.

Duruşmada İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Tunç Soyer, bilirkişi raporunda 27 milyon TL olarak gösterilen zararın gerçeği yansıtmadığını savunarak, suçlamaları tek tek yanıtladı.

Soyer: Bilirkişi Raporu Gerçeği Yansıtmıyor

Soyer, 131 sayfalık bilirkişi raporunu değerlendirerek, iddiaların çoğunun iddianameyi tekrar etmekten ibaret olduğunu söyledi. Örnekköy 3 ve 4. etap konutlarının inşaat sürecine ilişkin yapılan tespitlerin suç teşkil etmediğini belirten Soyer, izin alınmaması ve sözleşme yapılan kooperatiflerle ilgili iddiaların da hukuka aykırı olmadığını vurguladı.

27 Milyon TL’lik kamu zararı iddiasına yanıt

Bilirkişi raporunda, Örnekköy etapları için toplam 27.969.250 TL kamu zararı tespit edildiği belirtilmişti. Soyer, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “İnşaatlar durdurulmasa ve zamanında tamamlansa, mevzuata aykırılık ve kamu zararı tespiti yapılacak mıydı? Bu rapor bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır” dedi. Ayrıca, zarar tespitinde Soyer’in başkan olmadığı 2024 yılı aylarının da rapora dahil edilmesine dikkat çekti.

Haksız menfaat sahipleri mahkemeye çağrılmalı

Soyer, bilirkişi raporunun, kimin lehine menfaat sağlandığını ortaya koyduğunu belirterek, haksız menfaat elde eden 259 kişinin mahkemeye çağrılması ve elde ettikleri menfaatin iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Hakikat ve adalet vurgusu

Soyer, savunmasının sonunda hukukun, vicdanın ve hakikatin önemine değinerek, Sokrates örneğini verdi: “Suçsuz olduğumu bilmenin gücüyle dimdik ayaktayız. Hakikat; kaya gibi, dağ gibi durur. Yel esse, depremler sarsa da yıkılamaz.” Ayrıca, adaletin sağlanmasının toplumsal düzen ve vicdan açısından önemini vurguladı.

Emeğinin karşılığının lekelenmesini reddetti

Soyer, 5 yıl boyunca yönettiği 110 milyar TL bütçe ve İzmir’e kazandırdığı dış finansmanı hatırlatarak, emeğinin iftira ve suçlamalarla lekelenmesine karşı çıktığını belirtti. Sanık Soyer mahkeme heyetinden, vicdan ve adalet ölçülerinde karar verilmesini talep etti: “Dilerim, bu dünyayı herkes için cennete çevirmek isteyen birine daha fazla cehennemi yaşatmazsınız.”